Соединенные Штаты предоставят еще 144 млн долларов для помощи людям, затронутым гуманитарным кризисом из-за ситуации в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Белого дома в четверг, 28 октября.
Таким образом, общая сумма выделенных Вашингтоном средств для Афганистана и афганских беженцев в текущем году достигнет 474 млн долларов. "Это крупнейшая сумма поддержки среди всех стран", - отмечается в пресс-релизе.
Деньги будут переданы гуманитарным организациям и пойдут на медикаменты, снабжение едой и водой, а также всем необходимым нуждающихся афганцев в регионе, в том числе афганских беженцев в соседних странах.
ЕС выделил около 1 млрд евро помощи Афганистану и соседям
В сентябре Германия заявила о выделении 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) добавил, что в перспективе еще 500 млн евро могут быть "доведены до народа Афганистана, в первую очередь по линии Организации Объединенных Наций". 12 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что общий объем помощи Афганистану и соседним странам от Евросоюза составляет порядка 1 млрд евро.
После вывода войск США и их союзников из Афганистана боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Расследование в Литве: выясняются размеры взяток за фальшивые записи о вакцинации
29 октября в Литве сообщили о расследовании по факту...
Мэр Вильнюса: в общественный транспорт людей должны пускать только с "паспортом возможностей" (217)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что в...
Премьер Литвы обратилась к жителям: давайте не только вспоминать умерших, но и оберегать живых, прививаясь (95)
С приближением Дня поминовения усопших премьер-министр...
На заседании в Вильнюсе Сеть советов Европейских судов исключила Польшу из своих рядов (117)
Генеральная ассамблея Сети советов Европейских судов...
С приближением длинных выходных на дорогах Литвы будут дежурить усиленные наряды полиции (25)
С приближением Дня всех святых и Дня поминовения...