Их обяжут носить защитную маску на рабочем месте, несколько раз в неделю сдавать тест на коронавирус, кроме того, им ограничат командировки. Эти меры вводятся для 2 млн американских госслужащих и сотрудников компаний-партнеров.
Байден отметил, что эксперты прогнозируют увеличение числа заражений, а значит, необходимо активнее вакцинировать население. Решено, что получившим первую прививку выплатят по 100 долларов. Кроме того, Джо Байден выразил надежду на то, что частные компании тоже введут меры стимулирования своих сотрудников к вакцинации.
Байден также объявил, что поручил министерству обороны США разработать план обязательной вакцинации для военнослужащих. Обратившись к работодателям, глава Белого дома заявил, что власти выделили деньги частным компаниям для компенсации рабочего времени, которое их сотрудники потратили на вакцинацию. "Я обещаю, что это не будет ничего стоить работодателям. Вам заплатят", - подчеркнул Байден.
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