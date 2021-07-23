В качестве помощи кубинскому народу США даже рассматривают возможность нахождения способа предоставить кубинцам свободный выход в интернет — в данное время интернет на острове ограничен. Кроме того, США могут облегчить возможность перевода денег на Кубу для граждан США.

Кубинцы протестуют из-за экономических проблем и несвободы



11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи людей, протестуя против экономических проблем и отсутствия свобод. Одной из причин протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Экономические трудности Кубы связаны как с санкциями США против Гаваны, так и с пандемией коронавирусной инфекции, ударившей по туризму — одной из главных статей дохода экономики страны. Власти Кубы обвиняют Соединенные Штаты в попытке спровоцировать волнения. По данным активистов, на Кубе в ходе протестов задержаны не менее 5 тысяч человек.

