Министерство торговли США в пятницу, 9 июля, внесло в санкционный список 34 компании из Китая, России, Ирана и ряда других стран. В перечне оказались и российские компании-поставщики электронных компонентов "Тесон", "Трейд Компонент" и группа "Радиант", а также генеральный директор первой фирмы Дмитрий Кравченко и ее соучредители Маргарита Кузнецова и Андрей Кузнецов.
Согласно документу, они подпали под санкции за покупку американских электронных компонентов в военных целях, их конечным потребителем назван "Казанский вертолетный завод - ремонт, сервис". Этот завод был внесен в санкционный список США еще в декабре 2020 года вместе с несколькими другими компаниями авиапрома РФ.
Под санкции США также подпали 14 компаний из КНР за причастность к преследованиям уйгуров в стране, а также еще более 10 фирм за снабжение Китая военными технологиями и экспорт продукции в Иран.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве обновлен список пораженных стран, новые правила касаются детей (11)
С учетом рекомендаций ЕС меняется положение о том, до...
Министры обороны и внутренних дел Литвы осмотрели устанавливаемый на границе барьер (130)
Министры обороны и внутренних дел Литвы в пятницу...
Коронавирус в Литве: 74 новых случая, скончался один человек (4)
За минувшие сутки в стране было выявлено 74 новых случая...
За сутки на границе с Беларусью задержан 31 нелегальный мигрант
За последние сутки на границе с Беларусью был задержан...
Минздрав предупреждает: в пятницу ночью и утром выдали 800 бракованных сертификатов (19)
Центр реестра информировал Минздрав Литвы , что в...