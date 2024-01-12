США ввели санкции против России за приобретение северокорейских ракет

Госдепартамент объявил о введении санкций в отношении трех российских организаций и одного физического лица, участвовавших в передаче и испытании баллистических ракет производства КНДР для использования их Россией против Украины .

«Соединенные Штаты продолжают внимательно отслеживать любую поддержку, оказываемую Россией КНДР в обмен на это вооружение, и будут использовать все доступные инструменты для определения и обнародования лиц и организаций, участвующих в передаче оружия между КНДР и Россией. Мы не будем колебаться в принятии дальнейших мер», - говорится в заявлении.