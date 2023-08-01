США ввели санкции против представителей Республики Сербской

Их "действия угрожают стабильности, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, а также с таким трудом достигнутому миру, основой которого является Дейтонское мирное соглашение", заявил заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий борьбу с терроризмом и финансовую разведку. По его словам, данное поведение угрожает успешной интеграции БиГ "в евроатлантические институты".

По его данным, указанные лица несут ответственность за содействие принятию Народной скупщиной Республики Сербской закона, призванного объявить решения Конституционного суда БиГ неприменимыми на территории РС, тем самым ставя под угрозу выполнение Дейтонского мирного соглашения.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США ввело санкции в отношении одного должностного лица госуровня из Боснии и Герцеговины (БиГ), а также трех должностных лиц Республики Сербской (РС) в составе БиГ. Об этом сообщили в понедельник, 31 июля, в департаменте казначейства США.

"Мы будем продолжать поддерживать народ Боснии и Герцеговины в его усилиях по поддержанию верховенства закона и обеспечению мира и процветания", - добавил он.

Россия активно выступает против интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО и ЕС

После окончания боснийской войны (1992 - 1995) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорватско-боснийскую. Сегодня каждая из них имеет собственные правительство и парламент. В то же время существует и общее сербско-хорватско-боснийское центральное правительство.

БиГ - кандидат на вступление в ЕС и НАТО, а опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан поддерживает эти устремления.

Россия в последние годы активно выступает против интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО и ЕС. Решения по этим вопросам невозможны без согласия руководства Республики Сербской, которое пытается, по мнению экспертов, проводить самостоятельный курс, без оглядки на правительство в Сараево.