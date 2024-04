США ввели санкции против минского завода и компаний из КНР

Государственный департамент США в пятницу, 19 апреля объявил о введении санкций против Минского завода колесных тягачей и против трех китайских компаний - Xi'an Longde Technology Development Company Limited, Tianjin Creative Source International Trade Co Ltd и Granpect Co. Ltd. В Вашингтоне утверждают, что все они поставляли применяемые в ракетах компоненты для программ Пакистана по созданию баллистических ракет, в том числе ракет большой дальности.