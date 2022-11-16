США ввели санкции против иранской компании — разработчика дронов Shahed

Согласно сообщению ведомства, под санкции попали Shahed Aviation Industries (занимается разработкой и производством дронов), а также компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые, по данным Минфина, осуществляли доставку БПЛА из Ирана в Россию.

Санкции также введены против Аббаса Джума и Тиграна Срабионова, которые, по информации ведомства, обеспечивали ЧВК Вагнера иранскими беспилотниками.

"Как мы неоднократно демонстрировали, Соединенные Штаты полны решимости ввести санкции против людей и компаний, поддерживавших неоправданное вторжение России в Украину. Сегодняшние меры призваны привлечь к ответственности тех, кто позволил России использовать иранские БПЛА против мирного населения Украины", — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Россия использует в Украине беспилотники иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, которые вооруженные силы РФ переименовали в "Герань-1" и "Герань-2". Российские власти иранское происхождение дронов отрицают.

В начале ноября глава МИД Ирана Хоссейн Абдоллахиян подтвердил, что Россия получила некоторое количество беспилотников, заявив, что это произошло за несколько месяцев до начала войны.

В середине октября Евросоюз ввел санкции против Shahed Aviation Industries, заявив, что компания «несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее США ввели санкции в отношении компании Safiran Airport Services, которая, по утверждению американских властей, связана с поставками иранских беспилотников в Россию.