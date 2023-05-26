В том числе речь идет о попытках закупить через Мали мины, беспилотники, радары и контрбатарейные системы для их использования в войне против Украины, отмечается в документе. По данным Вашингтона, для осуществления транзита наемники планировали использовать поддельные документы.

Как отмечают в министерстве финансов США, Маслов тесно сотрудничал с малийскими властями, чтобы расширить присутствие в стране российских наемников. Кроме того, он организовал встречи владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с представителями ряда африканских стран, а также продвигал интересы Пригожина в добывающем секторе.

"Присутствие "Группы Вагнера" на африканском континенте является дестабилизирующей силой для любой страны, позволяющей разместить ресурсы группы на их суверенной территории", — подчеркнул заместитель министра финансов США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Санкции против ЧВК "Вагнер"



ЧВК "Вагнер" на протяжении нескольких лет расширяет свое присутствие в Африке. Российских наемников обвиняют в пытках и убийствах мирных жителей в нескольких африканских государствах. Соединенные Штаты и Евросоюз внесли группу в санкционные списки как за нарушение прав человека в Африке, так и за участие наемников в войне России против Украины. Владелец ЧВК Евгений Пригожин находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии.

