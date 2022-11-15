Кроме того, OFAC определила глобальную сеть финансовых посредников, помощников и других лиц, имеющих отношение к двум близким Кремлю элитам, представители которых "связали свою судьбу с Западом", указывается в заявлении Министерства финансов США.
В черный список внесены 14 человек и 28 организаций
В результате в новый санкционный список, опубликованный на сайте Минфина США, попали 14 человек, 28 организаций и восемь воздушных судов. В их числе — родственники российского олигарха и члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, а также связанные с ним компании.
"Соединенные Штаты продолжат разоблачать и разрушать цепочки военных поставок Кремля и лишать Россию оборудования и технологий, необходимых ей для ведения противозаконной войны против Украины", — заявила министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, очередное расширение санкций США демонстрирует непоколебимую приверженность Вашингтона преследованию людей во всем мире, помогающих развязавшему войну российскому президенту Владимиру Путину, а также коррумпированных элит, которые финансируют его режим.
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