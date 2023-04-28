При этом ведомство сделало несколько исключений из санкционного режима для финансовых операций с участием ФСБ, касающихся ввоза, распространения или использования продуктов информационных технологий. Однако сумма выплат в адрес спецслужбы по таким сделкам не должна превышать 5 тысяч долларов США в год.
Санкции также введены против иранской спецслужбы
Аналогичные санкции введены против разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, включая четырех представителей его командования. Ограничения были наложены Минфином США по решению Госдепартамента. Как ФСБ, так и КСИР уже находятся в американских санкционных списках.
"Сегодня мы добиваемся привлечения к ответственности лиц, виновных в неправомерном задержании граждан США за рубежом, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. — Наши действия — это четкое и прямое предупреждение тем, кто неправомерно задерживает граждан США по всему миру, о возможных последствиях их действий".
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