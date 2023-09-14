США ввели новые санкции против десятков физлиц и компаний - российских и связанных с РФ

Санкции введены против компаний и лиц из России, Турции, ОАЭ и Грузии, Словении и ЦАР, чтобы лишить Россию доступа к технологиям, деньгам и финансовым каналам, которые подпитывают ее войну против Украины.

"Целью этих действий является ограничение оборонного производственного потенциала России", — заявил агентству AP глава Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О’Брайен.

Пакет также направлен на препятствие развитию российского энергетического сектора и будущих источников прибыли, включая проекты по добыче газа в Арктике, горнодобывающей промышленности и заводов по производству и ремонту российского оружия.

Среди российских компаний, попавших под санкции,— "АвтоВАЗ", "Москвич", "Соллерс" Трансмашхолдинг, "Автодор", НПО "Сатурн".