США ввели новые санкции против десятков физлиц и компаний - российских и связанных с РФ

Санкции введены против компаний и лиц из России, Турции, ОАЭ и Грузии, Словении и ЦАР, чтобы лишить Россию доступа к технологиям, деньгам и финансовым каналам, которые подпитывают ее войну против Украины.
"Целью этих действий является ограничение оборонного производственного потенциала России", — заявил агентству AP глава Управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О’Брайен.
Пакет также направлен на препятствие развитию российского энергетического сектора и будущих источников прибыли, включая проекты по добыче газа в Арктике, горнодобывающей промышленности и заводов по производству и ремонту российского оружия.
Среди российских компаний, попавших под санкции,— "АвтоВАЗ", "Москвич", "Соллерс" Трансмашхолдинг, "Автодор", НПО "Сатурн".
Среди организаций и предприятий, связанных с деятельностью в Арктике и добычей полезных ископаемых, в списке значатся ООО "Янская горная компания", ООО "Таймырские ресурсы", ООО "Таймырская горная компания", ООО "Сибирская угольная компания", "Редметконцентрат", ООО "Северная алмазная компания", "АГД Даймондс", "Арктическая перевалка".
Личные санкции коснулись, в частности, известных бизнесменов — Искандера Махмудова и Андрея Бокарева (Трансмашхолдинг), а также Игоря Алтушкина и его "Русской медной компании".