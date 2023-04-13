США ввели санкции против 34 физических и более 120 юридических лиц из России и других государств. Соответствующий список опубликовало в среду, 12 апреля министерство финансов США. В нем есть, в том числе, предприятия, входящие в структуру российской госкорпорации "Росатом".

Одно из них - АО "Русатом Оверсиз", которая, как указано на ее сайте, отвечает за "продвижение на международный рынок линейки неэнергетических решений Росатома в области ядерных технологий", в том числе в сфере водородной энергетики. Под новые санкции США попал также и президент "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов.

Газета "Коммерсант" пишет, что масштабы международной деятельности "Русатом Оверсиз" невелики: выручка компании по итогам 2022 года, согласно бухотчетности, составила 7 млрд рублей, чистая прибыль - 1,2 млрд рублей. Весной 2021 года компания начала проект по строительству комплекса по производству водорода на Сахалине - совместно с французской компанией Air Liquide. Однако 2 сентября 2022 года Air Liquide объявила об уходе из РФ "в связи с геополитическим контекстом". Сейчас на сайте "Русатом Оверсиз" указано, что компания участвует в постройке "самого высокогорного в мире центра ядерных исследований и технологий" в Боливии.

Кроме "Русатом Оверсиз", в списке Минфина США также значатся АО "Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - АТОМСТРОЙ", который разрабатывает технологии монтажа, ремонта и демонтажа реакторного оборудования атомных установок, а также Ковровский механический завод и ВПО "Точмаш" - они занимаются производством центрифуг для обогащения урана.

В ЕС также обсуждают санкции против атомной отрасли РФ

В "Росатоме" введение санкций США не прокомментировали. Собеседники "Коммерсанта" в отрасли считают, что, пока не принято решений о введении прямых санкций в отношении самой госкорпорации, более мелкие ограничения не окажут глобального влияния на ее деятельность.

Санкции против российской ядерной отрасли могли войти в десятый пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля, но в итоге этого не случилось. Американское издание Politico сообщало со ссылкой на инсайдеров, что ЕС, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии, рассматривал возможность ввести санкции против отдельных сотрудников "Росатома", а не всей госкорпорации, однако отказался от этой идеи.

Украина 5 февраля ввела санкции в отношении "Росатома" и других фирм, связанных с атомной промышленностью РФ. Россия "использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства", заявил Владимир Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что Москва позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС в качестве прикрытия для обстрелов. "Все это достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями", - заявил Зеленский.