США впервые передадут Украине деньги, конфискованные у российских олигархов

"Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов", подчеркнул Блинкен.

По словам госсекретаря США, "те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это".

Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.

Эти средства направляют Украине в рамках помощи о которой объявил Блинкен на более 1 миллиарда долларов.

Эта помощь включает 175 миллионов долл., на компоненты систем ПВО, ракеты для HIMARS, боеприпасы, амуницию и системы связи.

100 миллионов долл. пойдут на обеспечение долгосрочных военных потребностей.

90,5 миллиона долл. - на гуманитарную помощь по разминированию.

300 миллионов долл. - на поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, в том числе в городах и поселках, подвергающихся непрерывным обстрелам со стороны России.