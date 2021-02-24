США возвращаются в Совет ООН по правам человека. Об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в видеопослании к участникам 46-й сессии Совета, проходящей в Женеве в среду, 24 февраля. По его словам, США подадут заявку на членство в Совете на период с 2022 по 2024 годы. "Мы смиренно просим все страны-члены ООН о поддержке нашего стремления к возвращению" в Совет, заявил Блинкен.

В то же время он отметил, что новая администрация США частично разделяет критику в адрес Совета, которую высказывало предыдущее правительство под руководством президента Дональда Трампа. В частности, речь идет о якобыпредвзятом отношении Совета к Израилю. В то же время США намерены убедиться, что страны-члены Совета соответствуют "высоким стандартам" в области прав человека.

Выход США из Совета ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека в 2006 году пришел на смену Комиссии ООН по правам человека, существовавшей с 1946 года. Участниками Совета являются 47 стран, которых избирает Генеральная ассамблея ООН на три года, они не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий. В настоящее время в Совет в числе прочих входят Россия, Китай и Германия.

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека в 2018 году. Трамп раскритиковал этот межправительственный орган за отношение к Израилю и отсутствие реформ.