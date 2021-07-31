Правительство США возобновило практику депортации на родину незаконно находящихся в стране мигрантов из Центральной Америки по ускоренной процедуре. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщило министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов.

Как пишет газета The Washington Post, 30 июля были выполнены два депортационных рейса из штата Техас: первый самолет вылетел в Гватемалу, а второй - в Гондурас с промежуточной остановкой в Сальвадоре. В общей сложности за пределы Соединенных Штатов в этот день были выдворены 73 человека. В основном это взрослые несемейные люди, имеющие отрицательный тест на коронавирус, уточняет издание.

При этом американские власти воспользовались процедурой электронного определения страны происхождения мигрантов на основе их биометрических данных. Эта процедура нужна для депортации мигрантов, пересекающих границу США без документов.

Распространение дельта-варианта коронавируса в Техасе

Изначально планировалось осуществить депортацию 147 человек - взрослых и детей, - однако высылку ряда нелегалов отложили из-за положительного теста на COVID-19 у них или в связи с тем, что в последние дни они имели контакт с зараженными.

Эта акция - первое выдворение из США незаконных мигрантов по ускоренной процедуре, предпринятое со времени вступления Джозефа Байдена в должность президента страны. Сначала его администрация приостановила эту практику, однако пересмотрела свое решение из-за роста числа нелегалов, пытающихся перебраться в Техас, и вспышки заражений дельта-вариантом коронавируса в этом штате, отмечает The Washington Post.