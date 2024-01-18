США вновь атаковали объекты хуситов в Йемене

Операция прошла "в контексте продолжающихся многонациональных усилий по защите свободы судоходства и предотвращения атак на суда США и их партнеров в Красном море", следует из поста. "Эти ракеты на пусковых площадках представляли непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе и могли быть выпущены в любой момент, что побудило ВС США воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью вести самооборону", - заявили в Центральном командовании ВС США.