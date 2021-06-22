США, Великобритания и Канада вслед за ЕС расширили санкции против Минска

Вашингтон расширил санкции против властей Беларуси. Как сообщили в понедельник, 21 июня, в министерстве финансов (департаменте казначейства) США, под ограничительные меры подпали 16 физических лиц, а также пять ведомств и организаций.
Среди последних значатся Комитет государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, внутренние войска МВД, УВД Брестского облисполкома, а также центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.
В перечне физических лиц — пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Беларуси "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский. Кроме того, под санкции подпали генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. В список включены начальник милиции Бреста Александр Астрейко, а также семь членов центризбиркома.
Вашингтон ответил на эскалацию насилия и репрессии Лукашенко
В американском Минфине отметили, что список расширен в ответ на "эскалацию насилия и репрессии" правительства Лукашенко, включая принудительную посадку самолета Ryanair.
К дополнительным санкционным мерам прибегли также Великобритания и Канада. Лондон, в частности, вводит ограничения против 11 физических и двух юридических лиц, включая BNK (UK) Ltd — дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании, одного из экспортеров нефтепродуктов.
Совет Евросоюза 21 июня утвердил четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Ограничительные меры опубликованы в Официальном журнале ЕС, после чего сразу же вступили в силу. В санкционный список внесены 78 физических лиц, а также восемь государственных предприятий и компаний.
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