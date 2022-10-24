"Наши страны четко дали понять, что мы отвергаем явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории", - цитирует агентство Франс пресс текст заявления, предоставленный Госдепартаментом.

"Мир видит насквозь любые попытки использовать эти утверждения как предлог для эскалации. Мы, более того, отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России", - отмечается в заявлении.

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье по очереди позвонил своим коллегам из Франции и Турции, чтобы рассказать им о "грязной бомбе".

Якобы Украина планирует взорвать на своей территории некую "грязную бомбу", то есть обычный боеприпас, при взрыве которого в атмосферу попадают радиоактивные вещества, или маломощный ядерный заряд, в воскресенье утром неожиданно написало российское государственное агентство РИА Новости.

Оно при этом сослалось на "заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине", не предоставив никаких других подтверждений.

РИА Новости написало, что речь идет о провокации с целью обвинить Россию в применении оружия массового поражения.

На этой неделе эксперты американского Института изучения войны (ISW) на основе открытых источников несколько раз указывали на то, что Москва, вероятно, готовит информационный фон для провокации под чужим флагом.

В частности ISW выдвигал предположение, что российские военные могут взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление с правого берега Днепра и замедлить наступление Украины.

По их мнению, Кремль может попытаться использовать эту провокацию для того, чтобы отвлечь внимание от новостей о третьем унизительном отступлении российских войск.