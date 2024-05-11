США в поисках мира на Ближнем Востоке: успеет ли Байден помирить Израиль и Саудовскую Аравию, несмотря на войну в Газе?

Ирану — одному из главных спонсоров ХАМАС — не нравилась и не нравится перспектива того, что Саудовская Аравия, где находятся две главные исламские духовные святыни Мекка и Медина, признает еврейское государство.

она стала бы весомым внешнеполитическим достижением для Джо Байдена и помогла бы ему заработать очки перед выборами;

арабское королевство под руководством наследного принца Мухаммеда бен Салмана вернулось бы к созданию прекрасной Саудовской Аравии будущего и превращению страны в центр туризма и процветания;

Израиль получил бы могущественного союзника на Ближнем Востоке и заверения в дружбе против Ирана.

Но препятствий у этого плана сейчас как никогда больше, чем реальных возможностей их преодолеть.