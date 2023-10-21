США утверждают, что Пекин значительно расширил свой ядерный арсенал

При этом американские военные признают, что Китай по-прежнему придерживается политики, не предполагающей нанесение превентивных ядерных ударов.

Хотя в отчете Пентагона выражается озабоченность, что рост ядерного потенциала Китая превысил ожидания, его ядерный арсенал все еще несоразмерно мал по сравнению с арсеналами России и США.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира Россия располагает примерно 5889 боеголовками, а США — 5244.

Министерство обороны США на 2021 год определяло число китайских боеголовок в 400 штук.

Как заявила в пятницу на пресс-конференции официальный представитель китайского МИДа Мао Нин, отчет Пентагона «полон предрассудков и распространяет теории об угрозе со стороны Китая».

«Китай всегда поддерживал свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности, и мы не намерены ввязывать в гонку ядерных вооружений ни с одной из стран», — заявила она.