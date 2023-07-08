США утверждают, что Киев обещает осторожно применять кассетные боеприпасы

Выступая на пресс-конференции перед журналистами, он рассказал о заверениях украинской стороны, что такие боеприпасы будут использоваться со всей ответственностью и не станут применяться в городских районах с большой плотностью населения.

США объявили о планируемой поставке Киеву кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи на сумму в $800 млн, утверждая, что они могут понадобиться для успешного контрнаступления против российских сил.

Однако правозащитные группы и генеральный секретарь ООН усомнились в целесообразности такого решения.

Кассетные, или как их еще называют кластерные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах мира, поскольку без разбора поражают большие участки и особенно опасны для мирных жителей. Кроме того, неразорвавшиеся боеприпасы могут представлять угрозу в первую очередь для гражданского населения долгое время после окончания конфликта.