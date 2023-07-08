США утверждают, что Киев обещает осторожно применять кассетные боеприпасы

Выступая на пресс-конференции перед журналистами, он рассказал о заверениях украинской стороны, что такие боеприпасы будут использоваться со всей ответственностью и не станут применяться в городских районах с большой плотностью населения.
США объявили о планируемой поставке Киеву кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи на сумму в $800 млн, утверждая, что они могут понадобиться для успешного контрнаступления против российских сил.
Однако правозащитные группы и генеральный секретарь ООН усомнились в целесообразности такого решения.
Кассетные, или как их еще называют кластерные боеприпасы запрещены в более чем 100 странах мира, поскольку без разбора поражают большие участки и особенно опасны для мирных жителей. Кроме того, неразорвавшиеся боеприпасы могут представлять угрозу в первую очередь для гражданского населения долгое время после окончания конфликта.
США, Украина и Россия не подписывали Конвенцию по кассетным боеприпасам, поэтому технически международного законодательства не нарушают.
Кассетные (или кластерные) боеприпасы предназначены в первую очередь для уничтожения не строений или бронетехники, а живой силы или легких конструкций.
Взрываясь, они разбрасывают более мелкие боевые элементы, которые позже (иногда значительно позже) тоже самостоятельно взрываются.
От таких суббоеприпасов зачастую страдают мирные жители и особенно дети, поскольку кассетные боеприпасы довольно старые, и не все суббоеприпасы сразу срабатывают.
Многие страны подписали конвенцию о запрете этого типа вооружений. Правда, не все государства присоединились к соглашению: среди таковых — Россия, США, Израиль, Китай и Украина.