США намерены выплатить лишь половину своего регулярного взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA), настаивая на проведении реформ в организации.
Об этом в среду, 21 июля, заявил координатор Управления государственной политики в сфере контроля за наркотиками администрации президента США (ONDCP) Ричард Баум, выступая на заседании Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе при Конгрессе США.
Баум подчеркнул, что внутри WADA проводятся "хорошие дискуссии" о переменах, однако прежде, чем США переведет оставшуюся часть взноса, хотелось бы увидеть "дополнительные продвижения". Из своего взноса в 2,9 миллиона долларов Вашингтон готов немедленно перевести только 1,6 миллиона, заявил он.
Критику США вызывает исполнительный комитет WADA, который, по мнению американцев, не в полной мере является той независимой инстанцией, которая должна стоять во главе этой организации. "Работа комитета слишком важна, чтобы допустить даже тени возможного конфликта интересов", - отметил Баум.
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