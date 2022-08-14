США указали Индии на нарушение эмбарго на российскую нефть

США выразили Индии свою обеспокоенность в связи с тем, что индийский корабль могли использовать для экспорта продуктов переработки российской нефти в Нью-Йорк, в обход санкций. Об этом рассказал 13 августа, в субботу, замглавы центрального Резервного банка Индии Майкл Патра на встрече с госчиновниками, финансистами и банкирами в индийском штате Одиша.

"Вы знаете, что сейчас действуют санкции в отношении покупателей российской нефти, и следующую информацию мы получили от Минфина США. - цитирует Патру агентство Reuters. - Индийский корабль встретил российский танкер в открытом море, там же перекачал с него нефть и доставил ее в порт в Гуджарате. Там нефть была переработана в дистиллят, который используется для изготовления одноразового пластика". По словам чиновника, этот продукт переработки затем был доставлен тем же кораблем в Нью-Йорк.

Майкл Патра не сообщил ни название судна, о котором идет речь, ни каких-либо других деталей. Посольство США в Индии пока не прокомментировало ситуацию.

Индия нарушает нефтяное эмбарго?

После того, как США и ЕС ввели эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов, Индия быстро стала одним из крупнейших ее экспортеров, закупая у РФ нефть по сниженной цене. При этом уже в июне в адрес Индии начали звучать обвинения в том, что она нарушает эмбарго, поставляя продукты переработки российской нефти в ЕС и США. Фактчекинг DW показал, что это возможно, но прямых доказательств на тот момент не было.

Между тем, также в июне американская газета The Wall Street Journal писала, что российская нефть все же попадает в США, вопреки эмбарго. Одной из схем, применяемых для этого, издание называло как раз перекачку сырой нефти между кораблями в открытом море, а затем ее поставку с указанием другого происхождения. Также трейдеры скрывали, что бензин, дизельное топливо и другие продукты были произведены именно из российской нефти - в том числе, и на индийских нефтеперерабатывающих заводах.