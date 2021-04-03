Соединенные Штаты будут вести единую политику в отношении КНДР в сотрудничестве с Японией и Республикой Корея. Об этом советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан договорился с японским и южнокорейским коллегами на встрече в пятницу, 2 апреля, сообщается на сайте Белого дома.
"Советники по национальной безопасности поделились своими опасениями по поводу ядерной и баллистической ракетной программ Северной Кореи и подтвердили свою приверженность решению проблем денуклеаризации путем согласованного трехстороннего сотрудничества", - говорится в заявлении.
Вашингтон пересматривает политику в отношении Пхеньяна
Эта встреча прошла в рамках пересмотра администрацией Байдена политики США в отношении Пхеньяна. 25 марта стало известно о первом с момента вступления нового американского президента в должность пуске Северной Кореей баллистических ракет. КНДР заявила об испытании "тактического управляемого оружия" нового типа. Джо Байден осудил случившееся, но заявил об открытости к дипломатическим контактам с Пхеньяном.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В пасхальные выходные путешественникам придется иметь дело с полицией (78)
Поскольку в праздничные дни движение между...
Представители бизнеса в Литве от безысходности открывают временные магазины, оборудуют вход с улицы
Правительство Литвы на следующей неделе намерено...
Коронавирус в Литве: 985 новых случаев, скончались 7 человек (41)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 985 новых...
В пасхальные выходные ожидается переменчивая погода: весеннего тепла не будет (2)
В субботу днем с севера придут густые облака, ожидаются...