Соединенные Штаты будут вести единую политику в отношении КНДР в сотрудничестве с Японией и Республикой Корея. Об этом советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан договорился с японским и южнокорейским коллегами на встрече в пятницу, 2 апреля, сообщается на сайте Белого дома.

"Советники по национальной безопасности поделились своими опасениями по поводу ядерной и баллистической ракетной программ Северной Кореи и подтвердили свою приверженность решению проблем денуклеаризации путем согласованного трехстороннего сотрудничества", - говорится в заявлении.

Вашингтон пересматривает политику в отношении Пхеньяна

Эта встреча прошла в рамках пересмотра администрацией Байдена политики США в отношении Пхеньяна. 25 марта стало известно о первом с момента вступления нового американского президента в должность пуске Северной Кореей баллистических ракет. КНДР заявила об испытании "тактического управляемого оружия" нового типа. Джо Байден осудил случившееся, но заявил об открытости к дипломатическим контактам с Пхеньяном.