США: российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев

"Если эти факты подтвердятся, это будет коренным нарушением принципов ведения войны", - подчеркнула ван Шаак.
Она также отметила, что США располагают достоверными сообщениями о людях, расстрелянных со связанными руками, о телах со следами пыток и об ужасающем сексуальном насилии над женщинами и девочками.
"Все эти фотографии и сообщения свидетельствуют, что эти зверства не были результатом действий отдельных лиц или подразделений", - утверждает ван Шаак. По ее словам, за этим скорее просматриваются систематические преступления российских военных.
Те, кто допускает и поощряет такие преступления, должны будут ответить за них по закону, предупредила американская представительница.
"Хочу донести до российского военного и политического руководства одну простую мысль – весь мир следит за вами, и мы призовем вас к ответу", - заключила она.
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