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Как заявила в ООН специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак, у Соединенных Штатов имеется заслуживающая доверия информация о том, что российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком.
США: российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев
© AFP / Scanpix

"Если эти факты подтвердятся, это будет коренным нарушением принципов ведения войны", - подчеркнула ван Шаак.

Она также отметила, что США располагают достоверными сообщениями о людях, расстрелянных со связанными руками, о телах со следами пыток и об ужасающем сексуальном насилии над женщинами и девочками.

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CNN получил видео, снятое в середине марта в Буче. Оно показывает российские войска и тела убитых на улицах города

"Все эти фотографии и сообщения свидетельствуют, что эти зверства не были результатом действий отдельных лиц или подразделений", - утверждает ван Шаак. По ее словам, за этим скорее просматриваются систематические преступления российских военных.

Те, кто допускает и поощряет такие преступления, должны будут ответить за них по закону, предупредила американская представительница.

"Хочу донести до российского военного и политического руководства одну простую мысль – весь мир следит за вами, и мы призовем вас к ответу", - заключила она.

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bbcrussian.com
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