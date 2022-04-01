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Минфин США внес в санкционный список еще 21 компанию и 13 физлиц из РФ. Вашингтон продолжит налагать на Россию штрафные меры до прекращения ее войны с Украиной, заявила министр финансов Йеллен.
JAV vėliava
JAV vėliava
© PA / Scanpix

Министерство финансов США в четверг, 31 марта, расширило санкции в отношении России в свете войны РФ против Украины. В новый санкционный перечень добавлена 21 компания, в том числе научно-исследовательский институт "Вектор", акционерное общество "Микрон", НИИ молекулярной электроники и научно-технический центр "Метротек". Ограничительные меры введены в отношении крупнейшего производителя чипов в России, на долю которого приходится свыше 50 процентов экспорта российской микроэлектроники, указали в Минфине.

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В список внесены и 13 физических лиц. Большинство из них связаны с компанией "Серния Инжиниринг", попавшей под ограничительные меры, или российским госпредприятием "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики", в отношении которого Соединенные Штаты ввели санкции ранее.

Санкции можно применять к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам экономики РФ

Кроме того, министр финансов Джанет Йеллен в ходе консультаций с госсекретарем Энтони Блинкеном определила, что санкции могут быть применимы к аэрокосмическому, морскому и электронному секторам российской экономики. Это позволит налагать штрафные меры на любое физическое или юридическое лицо, решившее осуществлять операции или работавшее в любом из этих секторов, указали в ведомстве.

Вашингтон продолжит применять санкции к "военной машине" президента РФ Владимира Путина, пока "бессмысленная война" не закончится, подчеркнула Йеллен. Новые ограничения "еще больше затруднят доступ России к западным технологиям и международной финансовой системе", отметили в Минфине США.

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Deutsche Welle
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