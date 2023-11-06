США пытаются уговорить стороны возобновить работу КПП "Рафах"

По данным издания, они пытаются доставить раненых к воротам пропускного пункта. В субботу ХАМАС закрыл КПП после израильского удара по машине скорой помощи - по данным израильской армии, в этой машине боевики под видом раненых пытались перевезти оружие.

В воскресенье «Рафах» также оставался закрытым. Израильские официальные лица заявили, что, по их мнению, этот пункт используется террористической ячейкой ХАМАС.

По данным источника CNN, израильское правительство не препятствует открытию ворот, чтобы дать возможность гражданским лицам, включая раненых, покинуть их.