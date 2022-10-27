С морской стартовой площадки НАСА в Вирджинии была запущена ракета, чтобы провести почти дюжину экспериментов с гиперзвуковым оружием. В ходе испытаний оценивалось оборудование связи и навигации для гиперзвукового оружия, а также передовые материалы, способные выдерживать нагрев в "реальной гиперзвуковой среде".

Гиперзвуковые планирующие аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем направляются к цели со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука – около 6200 км в час.

Пентагон провел испытания с прототипами, задействовав метеорологическую ракету. Проведенные в среду тесты были предназначены для проверки будущих аспектов неядерных средств глобального удара ВМС и армейского гиперзвукового оружия большой дальности.

Соединенные Штаты и соперничающие с ними страны в последнее время ускорили темпы создания гиперзвукового оружия — вооружения следующего поколения, которое лишает противников времени на реагирование и использование традиционных механизмов поражения.

Работы над гиперзвуковым оружием в США стали ответом на программу создания подобного оружия в России, которая согласно официальным заявлениям, уже поставила на вооружение ракетные комплексы "Авангард", запускаемые с межконтинентальных баллистических ракет.

Американские испытания гиперзвукового оружия прошли на фоне тренировки стратегических ядерных сил России. Российская сторона заранее уведомила Пентагон об этих учениях. Предыдущие такие учения проводились19 февраля 2022 года, за пять дней до начала вторжения в Украину.