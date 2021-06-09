aA
Действия ряда белорусских чиновников продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США и подрывать демократические процессы в стране, считают в Вашингтоне.
США продлили на год санкции против Минска
© Zuma Press / Scanpix

Президент США Джо Байден подписал указ, которым продлил на 1 год санкции против Беларуси,. Текст документа опубликован во вторник, 8 июня, на сайте Белого дома.

В документе указывается, что действия и политика "определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Очередной годовой период санкций, введенных в 2006 году за действия, "подрывающие демократические процессы и институты в Беларуси", нарушения прав человека, политические репрессии и коррупцию, истекал 16 июня.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Предупреждение: Лукашенко пойдет до конца, не будет ни с чем считаться (374)

" Лукашенко уже надо думать об отступлении и, видимо, в...

Сенатор США в Вильнюсе призывает ввести секторные санкции для Минска (45)

Находящийся с визитом в Вильнюсе сенатор США ,...

TOP новостей

Банки в Литве обеспокоены: обещают расширять сеть банкоматов в регионах (3)

Работающие в Литве банки договорились о меморандуме,...

Экономисты предупреждают о быстром росте цен на товары и услуги (31)

С июля 2021 года в Литве дорожают газ и электроэнергия,...

Сквернялис об отказе в проведении марша семей: это выпад против демократии (26)

Лидер оппозиции Саулюс Сквернялис считает выпадом...

Коронавирус в Литве: 241 новый случай, скончались 2 человека (11)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 241 новый случай...

Долгожданная статистика: в Литве не осталось "черных" муниципалитетов (6)

В Литве не осталось "черных" муниципалитетов. Таковы...