США продадут Украине оборудование для модернизации комплексов ПВО HAWK

Соединенные Штаты продадут Украине оборудование на сумму до 138 миллионов долларов для поддержания работы и модернизации ее комплексов ПВО HAWK, предназначенных для защиты от атак российских беспилотников и крылатых ракет. Официальный представитель Госдепартамента сообщил об этом агентству Reuters во вторник.

США начали поставлять Украине ракеты-перехватчики HAWK в 2022 году в качестве замены переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» — систем меньшего размера и с меньшей дальностью действия.

С тех пор Украина получила несколько комплексов ПВО, включая американскую систему Patriot.

Экстренная продажа вооружения, одобренная во вторник, оценивается в 138 миллионов долларов, сказал официальный представитель.