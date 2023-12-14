США призвали союзников усилить поддержку Украины

США призвали европейских и других союзников усилить поддержку Украины, потому что хотят, чтобы она победила в войне.

"США и ЕС решительно выступают на стороне Украины, – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. – Мы считаем, что сейчас самое время усилить эту поддержку. Это жизненно важно для нашей национальной безопасности и безопасности наших европейских партнеров".

По словам Миллера, США ценят постоянные усилия ЕС по оказанию финансовой поддержки и надеются на то, что ЕС может быстро договориться о финансировании на 2024-й и последующие годы.

Представитель Госдепартамента отказался обсуждать возможность победы России в войне.

"Я не буду обсуждать этот вопрос. Это гипотетическая ситуация, вдаваться в которую я не буду, потому что мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне", – сказал он.