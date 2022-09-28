США призвали американцев скорее покинуть Россию. Чего они опасаются?

"Как можно скорее принять самостоятельные меры"

"Гражданам США не следует посещать Россию. Тем, кто проживает [в стране] или путешествует по России, следует незамедлительно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

24 января, ровно за месяц до начала российского вторжения, США призвали американцев отказаться от поездок в Украину из-за угрозы военных действий России, а также предписали покинуть страну членам семей дипломатов.

21 сентября российское правительство начало мобилизацию граждан в вооруженные силы для поддержки вторжения на Украину, напоминает сейчас американская дипмиссия. Там опасаются, что Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством и воспрепятствовать их выезду из России - более того, призвать лиц с двойным гражданством на военную службу.

Уже сейчас возможность вылететь из России ограничена, но поездки на автомобиле и автобусе по-прежнему доступны. "Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США", - предупредила дипмиссия.

До США покинуть российскую территорию своих граждан призвали Болгария, Польша и Эстония.

Американские дипломаты не исключили, что условия, включая транспортные возможности, могут "внезапно стать еще более ограниченными".

Что с границей

Сухопутные границы России сейчас открыты, но пропускные пункты забиты до отказа. Через них устремились сотни тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать мобилизации и необходимости убивать или быть убитым в Украине. Из-за пробок они вынуждены пересекать границы с Грузией и Казахстаном пешком или на велосипедах. Возможность вылететь из России ограничена числом авиабилетов и наличием виз.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил передать автомобили, брошенные россиянами на границе, "семьям тех ребят, которые поехали воевать", а минобороны России заявило, что даже в условиях "частичной мобилизации" ограничений на перемещение граждан России "не предусматривается". Хотя известно, что на пограничные переходы переданы базы данных о мобилизуемых и есть случаи отказов на выезд из страны.

В Северной Осетии, через которую люди пробираются к грузинской границе на КПП "Верхний Ларс", вводится режим повышенной готовности, въезд автомобилей из других регионов за некоторыми исключениями запрещается. Указ на этот счет в среду подписал глава республики Сергей Меняйло.

Никаких решений о закрытии границ и введении военного положения в отдельных регионах России не принималось, утверждал два дня назад представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мне об этом ничего неизвестно. В настоящий момент никаких решений не принято", - говорил он, отвечая на вопрос, будет ли в отдельных приграничных регионах введено военное положение и будут ли там закрыты границы. "Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет", - отвечал он на вопрос о возможности военного положения на некоторых территориях (цитаты по ТАСС).

Чего ждать после "референдумов"

Накануне, 27 сентября, в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России. Российские СМИ со ссылкой на источники во власти предполагали, что сразу после этого будет запущен процесс аннексии, но пока Кремль этот процесс не форсирует.

Во вторник в Госдуме не смогли сказать, когда нижняя палата парламента будет голосовать по вопросу об аннексии самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также части Херсонской и Запорожской областей. В среду Володин дал понять, что это произойдет не раньше следующей недели.

Председатель Госдумы сообщил об отмене региональной недели с 3 октября, во время которой депутаты должны уезжать из Москвы и работать с избирателями. "Чем вызвана необходимость решения о переносе, я думаю, вы понимаете", - сказал он (цитата по Интерфаксу).

Накануне руководство верхней палаты российского парламента сообщило, что сенаторы соберутся на заседание не на этой неделе, а только 4 октября. В среду сенатор Андрей Клишас счел нужным прокомментировать пост в одном из анонимных телеграм-каналов с предположением о том, что ожидание голосования может затянуться и "до ноября", поскольку "идет торг".

"Нет никакого торга. Есть четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры принятия в состав новых субъектов", - утверждает Клишас. Он напомнил, что в случае присоединения аннексированных территорий должны быть внесены изменения в статью 65 Конституции России. За них должен проголосовать Совет Федерации, после чего поправки своим указом утверждает президент.

Таким образом, процедура аннексии украинских территорий, оккупированных после начала войны, может занять 12 дней ("референдумы" начались 23 сентября) - это в два раза больше, чем заняла процедура аннексии Крыма, следует из подсчетов газеты "Коммерсант".

Российские СМИ в среду сообщили, что лидеры самопровозглашенных ЛНР и ДНР выехали в Москву. Боевые действия в Украине Россия собирается продолжать "как минимум" до тех пор, пока не займет всю территорию Донецкой области, заявил Песков. В последние месяцы Россия почти не продвинулась в Донбассе, а после стремительного отступления из Харьковской области Путин объявил мобилизацию.