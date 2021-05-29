aA
США возвращают старые санкции против Белоруссии и вводят новые в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair и арест находившегося на борту бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Eilės grąžinant „Belavia“ bilietus (Belstat nuotr.)
Eilės grąžinant „Belavia“ bilietus (Belstat nuotr.)

"Эти события произошли на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений народа Беларуси к демократии и правам человека", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Санкции вводятся "в ответ на события 23 мая и продолжающуюся атаку режима Лукашенко на основные свободы". В частности США приостанавливают исполнение соглашения 2019 года о воздушном сообщении между Белоруссией и США. Оно давало право авиакомпаниям двух государств летать и приземляться в обеих странах.

Статьи по теме:
США объявили о возобновлении санкций против белорусских госкомпаний  (13)
Лукашенко пожаловался Путину на давление Запада  (152)

Договор был заключен для продвижения международной авиации, конкуренции между компаниями, облегчения полетов и повышения возможностей для перемещения. В нем стороны договорились поддерживать высокий уровень безопасности и сохранности международного воздушного транспорта и подтвердили озабоченность угрозами безопасности воздушных судов, отмечает РИА "Новости".

Госдепартамент США издал предупреждение наивысшего, четвертого уровня для граждан Соединенных Штатов не ездить в Белоруссию, а Федеральное управление гражданской авиации рекомендовало американским пассажирским авиаперевозчикам проявлять "крайнюю осторожность при планировании полетов в воздушном пространстве Беларуси".

3 июня США возобновят санкции против девяти белорусских государственных предприятий, американским гражданам будет запрещено совершать сделки с этими организациями и их собственностью, а также в их интересах.

Судя по всему, речь идет о нефтехимических предприятиях, против которых Вашингтон уже вводил санкции после президентских выборов в 2006 году, ссылаясь на нарушения прав человека, уточняет TUT.by. Это "Белорусский нефтяной торговый дом", концерн "Белнефтехим" и его американский филиал, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно". В 2015 году санкции были приостановлены, чему способствовало освобождение политзаключенных. С того момента казначейство США выдавало и ежегодно продлевало лицензии на операции с данными предприятиями.

Кроме того, США в с ЕС и другими партнерами разрабатывают список адресных санкций против "ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая".

Минфин США разработает указ, который предоставит Соединенным Штатам более широкие полномочия для введения санкций в отношении представителей режима Лукашенко, его "сети поддержки", а также тех, кто поддерживает коррупцию, нарушение прав человека и посягательства на демократию.

Псаки добавила, что США присоединились к публичному осуждению событий 23 мая в ООН, ОБСЕ, Международной организации гражданской авиации (ICAO), G7 и НАТО. "Мы продолжим призывать эти органы к действиям против режима Лукашенко за его нарушение международных норм и подрыв демократии и прав человека", - говорится в заявлении Белого дома.

Администрация США призвала президента Белоруссии разрешить "заслуживающее доверия" расследование принудительной посадки самолета, немедленно освободить всех политзаключенных и вступить "во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и контролем ОБСЕ".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
Статьи по теме:

Евросоюз подготовил план помощи Беларуси "после наступления демократических изменений" в стране (52)

В Еврокомиссии (ЕК) разработали план экономической...

Министр энергетики: при рассмотрении санкций для Беларуси важен транзит газа в Калининград (61)

После заявления главы дипломатического ведомства...

TOP новостей

Laisvės alėja atgijo – staliukus lauke išrikiavo kavinės, barai ir restoranai

Работодатели в Литве в ужасе: работать некому, а виноваты не зарплаты (89)

Еще до пандемии компании, которые предлагали еду...

В Москву не впустили назначенного на пост атташе по культуре литовского пианиста (96)

Преподавателю музыки университета им. Витаутаса...

Два года после выборов президента Литвы: все обещанное получилось наоборот (21)

Государство благосостояния, внимание тихой Литве и...

Tenerifėje strigę ir naktį po atviru dangumi leidę keleiviai GetJet Airlines

Кошмарный вечер на Тенерифе: путешественники ночевали под открытым небом (15)

Конец отпуска и поездка домой надолго запомнится 180...

Меняется список пораженных стран, не всем приезжим придется изолироваться в Литве (12)

С 31 мая 2021 года в Литве меняется список пораженных...