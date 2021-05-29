"Эти события произошли на фоне нарастающей волны репрессий со стороны режима Лукашенко против стремлений народа Беларуси к демократии и правам человека", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Санкции вводятся "в ответ на события 23 мая и продолжающуюся атаку режима Лукашенко на основные свободы". В частности США приостанавливают исполнение соглашения 2019 года о воздушном сообщении между Белоруссией и США. Оно давало право авиакомпаниям двух государств летать и приземляться в обеих странах.

Договор был заключен для продвижения международной авиации, конкуренции между компаниями, облегчения полетов и повышения возможностей для перемещения. В нем стороны договорились поддерживать высокий уровень безопасности и сохранности международного воздушного транспорта и подтвердили озабоченность угрозами безопасности воздушных судов, отмечает РИА "Новости".

Госдепартамент США издал предупреждение наивысшего, четвертого уровня для граждан Соединенных Штатов не ездить в Белоруссию, а Федеральное управление гражданской авиации рекомендовало американским пассажирским авиаперевозчикам проявлять "крайнюю осторожность при планировании полетов в воздушном пространстве Беларуси".

3 июня США возобновят санкции против девяти белорусских государственных предприятий, американским гражданам будет запрещено совершать сделки с этими организациями и их собственностью, а также в их интересах.

Судя по всему, речь идет о нефтехимических предприятиях, против которых Вашингтон уже вводил санкции после президентских выборов в 2006 году, ссылаясь на нарушения прав человека, уточняет TUT.by. Это "Белорусский нефтяной торговый дом", концерн "Белнефтехим" и его американский филиал, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк-Стекловолокно". В 2015 году санкции были приостановлены, чему способствовало освобождение политзаключенных. С того момента казначейство США выдавало и ежегодно продлевало лицензии на операции с данными предприятиями.

Кроме того, США в с ЕС и другими партнерами разрабатывают список адресных санкций против "ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая".

Минфин США разработает указ, который предоставит Соединенным Штатам более широкие полномочия для введения санкций в отношении представителей режима Лукашенко, его "сети поддержки", а также тех, кто поддерживает коррупцию, нарушение прав человека и посягательства на демократию.

Псаки добавила, что США присоединились к публичному осуждению событий 23 мая в ООН, ОБСЕ, Международной организации гражданской авиации (ICAO), G7 и НАТО. "Мы продолжим призывать эти органы к действиям против режима Лукашенко за его нарушение международных норм и подрыв демократии и прав человека", - говорится в заявлении Белого дома.

Администрация США призвала президента Белоруссии разрешить "заслуживающее доверия" расследование принудительной посадки самолета, немедленно освободить всех политзаключенных и вступить "во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и группами гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под эгидой и контролем ОБСЕ".