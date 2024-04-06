США пригрозили Китаю "серьезными последствиями" за помощь РФ

"Министр Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе из КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России против Украины, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы, и что если они это сделают, то это повлечет за собой значительные последствия", - говорится в заявлении Минфина США. Это уже второй визит Джанет Йеллен в Китай - первый состоялся в июле прошлого года.

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном в китайском Гуанчжоу в субботу, 6 апреля, предупредила его о последствиях для китайского бизнеса в случае, если компании страны будут уличены в поддержке России в войне против Украины. Агентство AFP уточняет, что глава американского Минфина заявила об этом спустя всего несколько дней после того, как Вашингтон выразил обеспокоенность помощью Пекина в восстановлении оборонно-промышленной базы РФ.

В июне Китай заверял США об отсутствии помощи России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в июне посетил Китай с двухдневным визитом, тем самым став наиболее высокопоставленным представителем Соединенных Штатов, побывавшим в КНР с 2018 года. По итогам их получасовой встречи председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что сторонам "удалось добиться прогресса, а по ряду тем - единодушия".

Как сообщил сам Блинкен по итогам поездки в ходе трансляции на телеканале WION, власти Китая заверили его, что не предоставляют России летальную помощь для использования в войне против Украины. В ноябре 2023 года президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в пригороде Сан-Франциско, но, как отмечали СМИ, их встреча не принесла "существенных прорывов".