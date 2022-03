США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие

Россия следует четкой модели поведения - готовится либо сама применить оружие массового поражения, либо инсценировать нападение украинцев, чтобы создать обоснование для продолжения войны, написала Псаки в Twitter.

Москва уже не раз использовала химоружие

Псаки пояснила, что Россия, в свою очередь, неоднократно использовала химическое оружие - например, при нападениях на политических противников президента Владимира Путина, в частности на Алексея Навального. Кроме того, по ее словам, Москва поддерживает сирийского правителя Башара Асада, режим которого "неоднократно применял химическое оружие". По словам пресс-секретаря главы Белого дома, это типичный прием, которым пользуется Россия: она обвиняет Запад в нарушениях, которые совершает она сама. Джен Псаки также обвинила китайских чиновников в том, что они транслируют российские конспирологические теории.

We took note of Russia’s false claims about alleged U.S. biological weapons labs and chemical weapons development in Ukraine. We’ve also seen Chinese officials echo these conspiracy theories.