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Если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно в отношении Украины, Вашингтон будет реагировать, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Antony Blinkenas
Antony Blinkenas
© AP / Scanpix

На фоне тревожных сообщений о наращивании российских сил вдоль украинской границы администрация президента США Джо Байдена предупреждает о реакции в случае агрессии РФ в отношении Украины. "Президент Байден очень четко высказался об этом. Если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, будут последствия", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 11 апреля, в эфире телеканала NBC. При этом он отказался комментировать предположения о возможном военном вмешательстве США.

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По словам Блинкена, его "действительно беспокоят действия России на границе с Украиной". Вдоль границы сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо после 2014 года, заявил он. В связи с этим Вашингтон "находится в очень тесном контакте и тесной координации" с европейскими союзниками и партнерами, все из которых разделяют эти опасения, отметил далее Блинкен.

РФ стягивает силы к украинской границе

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По данным СМИ, там скопились около четырех тысяч российских военных. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".

ЕС и США до этого неоднократно заявляли о всесторонней поддержке Киева. Во вторник, 6 апреля, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его прекратить наращивание войск на границе с Украиной.

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Deutsche Welle
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