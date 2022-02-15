На фоне угрозы возможного вторжения России в Украину Госдепартамент США предостерег американских граждан от поездок в Беларусь, Республику Молдова и Приднестровье. Соответствующие уведомления размещены в понедельник, 14 февраля, на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Рекомендация не въезжать в Беларусь связана "с необычным и внушающим беспокойство" наращиванием Россией военных сил на границе Беларуси с Украиной, произвольным применением Минском законов, риском задержания, а также пандемией коронавируса, отмечается в оповещении. Граждане США, находящиеся в Беларуси или рассматривающие возможность поездки туда, "должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность", пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве.

"Американцам, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом", - добавили в Госдепе.

В Госдепе предупредили о возможных трудностях на КПП в Приднестровье

Применительно к Приднестровью в ведомстве отметили, что въехавшие в нее могут столкнуться с трудностями на контрольно-пропускных пунктах.

Фотографирование военных объектов и сотрудников сил безопасности запрещено и может привести к неприятностям с властями, предупредили в Госдепартаменте США. Приднестровье также рекомендовано незамедлительно покинуть.

От поездок в Молдову Госдеп призвал отказаться как в связи с ситуацией с распространением коронавируса, так и с необычной и вызывающей обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины, а также с неразрешенным конфликтом между самопровозглашенным Приднестровьем и правительством в Кишиневе.

Запад опасается вторжения РФ в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада резко обострились. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.