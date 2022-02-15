aA
Из-за опасений вторжения России в Украину Госдепартамент США рекомендовал американцам немедленно покинуть Беларусь и Приднестровье, а также воздержаться от поездок в Молдову.
Minskas, Baltarusija
Minskas, Baltarusija
© Shutterstock

На фоне угрозы возможного вторжения России в Украину Госдепартамент США предостерег американских граждан от поездок в Беларусь, Республику Молдова и Приднестровье. Соответствующие уведомления размещены в понедельник, 14 февраля, на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Рекомендация не въезжать в Беларусь связана "с необычным и внушающим беспокойство" наращиванием Россией военных сил на границе Беларуси с Украиной, произвольным применением Минском законов, риском задержания, а также пандемией коронавируса, отмечается в оповещении. Граждане США, находящиеся в Беларуси или рассматривающие возможность поездки туда, "должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность", пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Статьи по теме:
Главы МИД стран Балтии готовятся к визиту в Украину  (17)
Зеленский в обращении заверил, что все под контролем: призвал олигархов вернуться в страну в течение суток  (22)

"Американцам, находящимся в Беларуси, следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом", - добавили в Госдепе.

В Госдепе предупредили о возможных трудностях на КПП в Приднестровье

Применительно к Приднестровью в ведомстве отметили, что въехавшие в нее могут столкнуться с трудностями на контрольно-пропускных пунктах.

Фотографирование военных объектов и сотрудников сил безопасности запрещено и может привести к неприятностям с властями, предупредили в Госдепартаменте США. Приднестровье также рекомендовано незамедлительно покинуть.

От поездок в Молдову Госдеп призвал отказаться как в связи с ситуацией с распространением коронавируса, так и с необычной и вызывающей обеспокоенность военной активностью России вокруг Украины, а также с неразрешенным конфликтом между самопровозглашенным Приднестровьем и правительством в Кишиневе.

Запад опасается вторжения РФ в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада резко обострились. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Sniego pilys

Žiaurumai, kuriuos teko patirti Stalino moterims: į sadisto pinkles pateko net Lenino našlė

M360 Premium Liudas Dapkus

Nepraeik pro šalį: Lietuvos įvaizdžio ir žinomumo paradoksai

Delfi Plius Renata Valatkienė

Vyresniosios kartos poreikiai, arba Kodėl bobutės „dirba“ feisbuke

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės meilės horoskopas: kas šiais metais laukia kiekvieno Zodiako ženklo?

Delfi Plius Ramunė Juškaitė

Teisininkas atsako: ar tolimųjų reisų vairuotojams priklauso papildomos atostogos už ilgą darbo laiką?

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Panevėžietės verslininkės Kaziukonienės atrasta verslo niša pranoko visus lūkesčius – apie tokį spartų augimą galėjo tik pasvajoti

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Delfi Plius James Stavridis

JAV atsargos admirolas: jei Rusija užims Ukrainą, Putinui gresia košmaras

Delfi Plius Vilma Danauskienė

„Valstiečių“ Seimo narys Šarknickas: lyderių perkrovimas, galima sakyti, įvykęs faktas

Delfi Plius Regimantas Dima

Už šį skandalą sunku atleisti iki šiol: kaip Maskvai artimi žmonės nedavė geriausiam pasaulio rašytojui Nobelio premijos

Delfi Plius Jogintė Užusienytė-Četkauskienė

Vilniečio planus sužlugdė gautas teigiamas PGR atsakymas: kai pasidarė dar tris, negalėjo patikėti rezultatais

Delfi Plius Arne Delfs, DELFI

Ukraina dėl Vokietijos netenka kantrybės: skelbiama apie Zelenskio akibrokštą

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Susigundęs poilsiu ribojimų netaikančioje Meksikoje lietuvis pasijuto suklaidintas, bet kelione nenusivylė: parodė, kaip atostogauja ribotas finansines galimybes turintys tautiečiai

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Apie trečdalis įmonių vis dar skundžiasi vėluojančiais mokėjimais: ekonomistas įspėja, kad tai dar tik pradžia

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Su Rusija gali baigtis visaip: nuo suomių taikytos praktikos pasaulis ėmėsi už galvos, tačiau po padu ši šalis irgi nebuvo

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusijoje – iki šiol neregėtas reiškinys: kai kurie kariškiai jau reikalauja Putino atsistatydinimo

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Urologas papasakojo, kaip pagerinti erekciją: pats veiksmingiausias būdas, taikytas dar mūsų senolių

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Tėčio pasirinkimas lėmė moters karjerą, peraugusią ir į instagramą: kaip dantistė tapo žvaigžde

Статьи по теме:

Глава МИД Франции: у России все готово для масштабного вторжения в Украину (5)

По мнению Ле Дриана, у РФ все готово для вторжения в...

"Шанс есть всегда". Что Лавров и Шойгу сказали Путину о переговорах с Западом и учениях (19)

Президент России Владимир Путин в понедельник...

TOP новостей

Премьер Литвы: надо готовиться к осенней волне, когда коронавирус вернется (8)

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните во...

Baltarusijos rubliai „Belaruskalij“

"Чудо на то и чудо, что оно закончится". Что происходит с экономикой Беларуси?

Политический курс фактических белорусских властей...

Коронавирус в Литве: 7432 новых случая и 29 смертей (3)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7432 новых случая...

На прилавках появились первые литовские огурцы, их стоимость лишает дара речи (5)

В Кедайняй собирают урожай первых литовских...

Коронавирусом заболел министр обороны Литвы (13)

Коронавирусом заболел министр обороны Литвы Арвидас...