Соединенные Штаты предупредили Северную Корею, что любая ядерная атака против страны или ее союзников «неприемлема и приведет к концу режима Ким Чен Ына». Об этом говорится в совместном американо-южнокорейском документе. «Американская сторона подтвердила, что любая ядерная атака КНДР будет встречена быстрым, подавляющим и решительным ответом», - говорится в заявлении. Вторая консультативная группа по ядерному сдерживанию США и Республики Корея организовала встречу в пятницу в Вашингтоне для переговоров по ядерному сдерживанию — в рамках обязательства двух стран разработать стратегию на случай конфликта с Северной Кореей. Пхеньян испытал ряд баллистических ракет, которые могут достигать целей в Южной Корее, Японии и материковой части США.
Ким Тэ Хё, заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи заявил в пятницу, что Северная Корея может провести в этом месяце испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая считается ядерной угрозой независимо от ее дальности, поскольку она может нести ядерную боеголовку. Третья NCG будет созвана в Корее следующим летом.
Социалистические ракеты и буржуазные предметы роскоши
В марте дочь северокорейского лидера Ким Чжу Э, присутствующая на очередном запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», заметили в черной куртке, похожую на модель Dior. Несмотря на это, в последние годы северокорейский режим активизировал усилия по подавлению иностранного культурного влияния, называя «буржуазную культуру» инструментом, который капиталистические страны используют для подрыва страны.
На недавних фотографиях, опубликованных в государственных СМИ, видно, как Ким и его дочь присутствуют на мероприятии в штабе ВВС КНДР, посвященном празднованию Дня авиации. NK News идентифицировал очки, в которых была Ким — предположительно, это снятые с производства солнцезащитные очки Gucci GG3644/S D28 ED.
Сам Ким Чен Ын часто носит швейцарские часы IWC Schaffhausen, а его жену Ли Соль Джу видели с сумочкой Dior. Во время поездки Ким Чен Ына в Россию в сентябре несколько членов делегации также взяли с собой дорогие дизайнерские сумки. Министр иностранных дел Чхве Сон Хи появилась с сумкой, которую что NK News назвали редкой сумкой Gucci из страусиной кожи. Ее можно купить на сайте подержанных товаров за 10 000 долларов. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон носила с собой черную сумочку Dior, которая на сайте компании продается за 7000 долларов. На вооружении элиты КНДР также появились роскошные сумки от Chanel, Bvlgari и Michael Kors. «Средний северокорейец, очевидно, не может позволить себе подобные предметы роскоши, но они также могут не знать, насколько они дороги», — считает эксперт по экономике КНДР Питер Уорд.