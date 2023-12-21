США предостерегают Северную Корею от ядерных атак: "Это приведет к концу режима Ким Чен Ына"

На недавних фотографиях, опубликованных в государственных СМИ, видно, как Ким и его дочь присутствуют на мероприятии в штабе ВВС КНДР, посвященном празднованию Дня авиации. NK News идентифицировал очки, в которых была Ким — предположительно, это снятые с производства солнцезащитные очки Gucci GG3644/S D28 ED.

Сам Ким Чен Ын часто носит швейцарские часы IWC Schaffhausen, а его жену Ли Соль Джу видели с сумочкой Dior. Во время поездки Ким Чен Ына в Россию в сентябре несколько членов делегации также взяли с собой дорогие дизайнерские сумки. Министр иностранных дел Чхве Сон Хи появилась с сумкой, которую что NK News назвали редкой сумкой Gucci из страусиной кожи. Ее можно купить на сайте подержанных товаров за 10 000 долларов. Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон носила с собой черную сумочку Dior, которая на сайте компании продается за 7000 долларов. На вооружении элиты КНДР также появились роскошные сумки от Chanel, Bvlgari и Michael Kors. «Средний северокорейец, очевидно, не может позволить себе подобные предметы роскоши, но они также могут не знать, насколько они дороги», — считает эксперт по экономике КНДР Питер Уорд.