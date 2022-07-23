США предоставят Украине еще четыре HIMARS и 580 беспилотников Phoenix Ghost

В пятницу, 22 июля, министерство обороны США объявило о предоставлении Киеву нового пакета помощи на общую сумму 270 млн долларов. Соответствующий указ в тот же день подписал президент Джо Байден.
Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут четыре командно-штабные машины, 36 тысяч снарядов, противотанковые средства, запчасти и другое оборудование.
Данный пакет включает 175 млн долларов помощи со стороны администрации Байдена и 95 млн долларов из фондов Инициативы по поддержке Украины в области безопасности (USAI). В рамках помощи из фондов USAI Вашингтон не оставляет вооружения из запасов Пентагона, а закупает их у промышленности, отмечается в заявлении. "Данное объявление предоставляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", - указывается далее.
С начала работы администрации Байдена США выделили Киеву около 8,2 млрд долларов помощи в области безопасности. Кроме того, в мае, спустя около трех месяцев после начала полномасштабного российского вторжения, Конгресс США принял решение предоставить 40 млрд долларов на экономическую и военную помощь Украине.
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