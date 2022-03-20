США предложили Турции передать Украине российские С-400

Соединенный Штаты неофициально обсуждали с Турцией возможность передачи Украине российских зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы помочь Украине защититься от вторжения российских войск. Об этом в воскресенье, 20 марта, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

В течение последних недель официальные лица США обсуждали это предложение с турецкими коллегами, однако формального запроса пока не поступало, сообщили источники. По их сведениям, тема поставки российских ЗРК в Украину, в частности, могла затрагиваться во время визита в Турцию заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, состоявшегося ранее в этом месяце.

Администрация Байдена попросила союзников, которые используют российскую военную технику и системы, включая С-300 и С-400, передать их Украине, поскольку она пытается отразить российское вторжение, начавшееся 24 февраля.

Власти Турции пока никак не прокомментировали возможные переговоры о поставках российских систем противоракетной обороны. При этом турецкие аналитики считают неудачной идею организовать такие поставки, так как опасаются ответной реакции Москвы.

Санкции США против Турции из-за закупки Анкарой С-400

Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. Вашингтон в ответ на покупку Анкарой четырех дивизионов С-400 исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а затем ввел санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции и нескольких высокопоставленных чиновников.

"Думаю, все знают что С-400 - давняя проблема, и, возможно, настал момент, когда мы можем найти способ, как эту проблему решить", - сказала замгоссекретаря США Шерман 5 марта в интервью турецкому телеканалу Habertürk. Что конкретно имелось в виду, она не уточнила. В Госдепартаменте США и в Белом доме эти заявления пока никак не прокомментировали.