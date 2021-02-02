США пообещали Украине активную военную помощь

США продолжат оказывать Украине "активную экономическую и военную помощь". Это пообещал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Выдержки из беседы привел в понедельник, 1 февраля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
"Госсекретарь подчеркнул активную двухпартийную поддержку Украины и (сообщил — Ред.) о приоритете, который Соединенные Штаты отдают суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", отмечается в заявлении.
Госдеп: Украина должна продолжать экономические реформы
Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства права и экономических реформах, призванных укрепить украинские институты.
"Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины в борьбе с COVID-19 и в достижении дипломатического урегулирования в связи с агрессией России на востоке Украины и в Крыму", — подчеркнул Прайс.
Ранее, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении ряда российских граждан и компаний. Глава государства тем самым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от декабря 2020 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новая оценка ситуации: сценарий Б может наметиться к концу марта (17)
Коронавирус в Литве понемногу отступает, к такому...
"Меня не сломали на допросах, но когда мы пересекли границу, я зарыдала": белорусская семья переехала в Литву, спасаясь от тюрьмы (88)
За последние несколько месяцев, несмотря на закрытые...
Власти Литвы посылают неоднозначные сигналы в связи с коронавирусом: февраль может быть очень тяжелым (56)
Февраль может быть очень тяжелым месяцем, поскольку...
"Это уже не просто вмешательство во внутренние дела": МИД России обвинил западных дипломатов, досталось и Литве (54)
Во вторник в московском суде началось судебное...
В Москве проходит суд над Алексеем Навальным: "Конечно, меня дома не было! Что я мог сделать еще?" (185)
Симоновский районный суд Москвы 2 февраля...