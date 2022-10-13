aA
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на саммите альянса в Брюсселе, в преддверии переговоров группы ядерного планирования НАТО, которые прошли сегодня за закрытыми дверями.
США подтвердили свое обязательство защищать "каждый дюйм" территории НАТО
© DELFI / Orestas Gurevičius

США вновь подтвердили свое обязательство защищать "каждый дюйм" территории НАТО, "если и когда до этого дойдет". Слова Остина цитирует агентство Reuters.

Угрозу применения ядерного оружия в ходе войны с Украиной неоднократно озвучивали Владимир Путин и некоторые другие высшие лица российского государства.

Президент России за время своего пребывания у власти регулярно выступал с угрозами применения ядерного оружия, а после начала вторжения в Украину стал делать это еще чаще. По его словам, Россия готова использовать "все имеющиеся средства" "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

После отправки оружия Украине Пентагон пополняет арсеналы

Минобороны США уже заключило контракты с оборонными...

В НАТО назвали ответ в случае ядерного удара РФ

Если Россия решится на ядерный удар, это изменит ход...

TOP новостей

Какие счета за отопление ждут вильнюсцев? Половину суммы можно будет оплатить после окончания отопительного сезона

В Вильнюсе с понедельника включат центральное...

Мэр Вильнюса представил планы экономии на Рождество

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс представил планы...

В скором времени в Литве некоторые машины за наличку не купишь, эксперты уже видят способы обхода системы

С 1 ноября 2022 года изменится процедура купли-продажи...

В Вильнюсе с понедельника включают отопление

Вильнюсский муниципалитет и компания Vilniaus šilumos tinklai (...

Gatvių apšvietimas Panevėžyje N. Cesiulio Facebook nuotr.

Муниципалитеты экономят: на улицах становится темнее, дорожают бассейны, вводят плату за зарядку электромобилей

Литовские муниципалитеты всеми силами стараются...