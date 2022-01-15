С октября американские СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщают об увеличении концентрации российских войск у границы с Украиной. Позже к ним присоседились официальные лица. По данным американской стороны, к концу года на этом направлении было сосредоточено около 100 тысяч российских военных.

Москва заявляет, что не готовится к нападению и может распоряжаться войсками на своей территории по своем усмотрению. Об этом же было объявлено на переговорах с США, НАТО и ОБСЕ, которые прошли на этой неделе и не привели к ощутимым результатам.

В пятницу, на следующий день после окончания трех раундов переговоров, Си-эн-эн и другие СМИ рассказали новую версию: у США есть информация о том, что Россия подготовила группу диверсантов для проведения операции "под чужим флагом" на востоке Украины. Об этом журналистам сказал официальный представитель американских властей, имя которого не было названо.

Собеседник Си-эн-эн пояснил, что эти люди обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ. Их целью якобы могут стать пророссийские силы в Донбассе.

Аналогичные сообщения появились в газете Washington Post, а также агентствах Рейтер, Франс пресс и Блумберг. Рейтер давал дословно такую же цитату, как и Си-эн-эн.

Одновременно главное управление разведки минобороны Украины в пятницу заявило, что спецслужбы России готовят провокации против российских военнослужащих в непризнанном Приднестровье, чтобы обвинить в нападении Украину. Речь идет об артиллерийских складах у границы с Украиной, охраняемых российскими военными.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан еще в четверг говорил, что американская разведка получила информацию о том, что Россия подготавливает почву для фабрикации предлога для вторжения. "Мы видели этот план действий в 2014 году. Они снова готовят этот план", - утверждает Салливан.

Представитель Пентагона Джон Кирби в своем заявлении в пятницу также вспомнил об аннексии Крыма 2014 года.

Кирби официально озвучил версию, согласно которой у США есть информация, указывающая на то, что Россия активно работает над созданием предлога для возможного вторжения.

Как и источник Си-эн-эн, пресс-секретарь Пентагона утверждает, что Россия подготовила группу диверсантов для проведения операций под чужим флагом, призванных выглядеть как нападение на пророссийские формирования в Донбассе или на русскоязычных жителей Украины.

Представитель Пентагона также рассказал о признаках того, что началась фабрикация неких свидетельств в соцсетях. Он сказал, что не может вдаваться в подробности.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Пентагоне Барбара Плетт-Ашер, такой шаг американских военных - рассказать публике о данных разведки - выглядит довольно необычно.

"Но администрация Байдена явно решила упредить попытки России обвинить Украину в агрессивных намерениях, открыв данные о предполагаемых планах диверсии и дезинформации", - поясняет корреспондент Би-би-си.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о готовящейся российской провокации в Донбассе не соответствующими действительности.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", - заявил он ТАСС, комментируя сообщение Си-эн-эн. В Кремле считают, что публикации о возможном вторжении - провокация властей США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что США обеспокоены тем, что российские власти "готовятся к вторжению в Украину", которое может привести к массовым нарушениям прав человека и военным преступлениям, если "дипломатия не достигнет своих целей".

Переговоры между США, их европейскими союзниками и Россией на этой неделе зашли в тупик, констатирует Рейтер. В ближайшее время не планируется новый раунд переговоров, на которых Россия хотела добиться гарантий нерасширения НАТО на восток, а Запад - объяснений по поводу развертывания Россией десятков тысяч военнослужащих вдоль границы с Украиной.

В ночь на 14 января хакеры взломали сайты украинских министерств и разместили там обращение с угрозами. В НАТО заявили о готовящемся подписании договоренностей с Украиной в области кибербезопасности.