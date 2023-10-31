США поддержали Нетаньяху, исключившего прекращение огня в войне с ХАМАС

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение огня не будет «правильным ответом прямо сейчас», призвав вместо этого к «паузе» в боевых действиях, чтобы можно было доставить помощь в Газу.

Нетаньяху отверг призывы к прекращению огня в секторе Газа, заявив, что это будет равнозначно капитуляции перед ХАМАС.

«Призывы к прекращению огня — это призывы к Израилю сдаться ХАМАС, сдаться терроризму, сдаться варварству. Этого не произойдёт, — сказал Нетаньяху. — Библия говорит, что есть время для мира и время для войны… Это время для войны.‌‌ Израиль не согласится на прекращение огня с ХАМАС».

«Точно так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Перл-Харбора или после террористической атаки 11 сентября, Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ХАМАС после ужасающих атак 7 октября», — заявил израильский премьер.