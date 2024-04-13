США поддержали идею конфискации российских резервов для помощи Киеву

Предложение США подразумевает предоставление десятков миллиардов евро Украине в долг под залог будущих доходов от российских государственных активов. Речь идёт об активах, которые были заморожены западными странами.

Участники "большой семёрки", Группы G7, ранее уже расходились во мнениях относительно того, как поступить с российскими активами в объёме 260 миллиардов евро, замороженными Западом. Заморозка стала ответом Запада правительству России за начало полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В последние месяцы, когда решение вопроса о дополнительной помощи Украине со стороны США, было заблокировано в Конгрессе, стала очевидной потребность в его скорейшем решении.