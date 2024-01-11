США планируют запросить у Украины конкретный план ведения войны

По словам одного из собеседников агентства, украинские военные разрабатывают план на 2024 год, а Вашингтон хочет определить, как ему лучше скоординировать свою поддержку. Вместе с тем Белый дом обеспокоен сообщениями о возможных разногласиях между Зеленским и главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным. По мнению американских чиновников, это может затянуть разработку дальнейшей стратегии.

Ранее президент США Джо Байден запросил Конгресс выделить 106 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. 61 миллиард долларов предлагается направить Киеву. Этот бюджет пока не утверждён, так как республиканцы в Конгрессе настаивают, чтобы вопросы финансирования рассматривались по отдельности.

Последний в 2023 году пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов был направлен в конце декабря.