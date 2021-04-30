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Посольство США в России сокращает штат на 75% и прекращает выдачу россиянам любых виз, кроме дипломатических, сообщает ТАСС.
JAV ambasada Maskvoje
JAV ambasada Maskvoje
© Reuters / Scanpix

Сокращение штата посольство объясняет извещением российского правительства от 23 апреля о намерении запретить дипмиссии США нанимать иностранцев в любом числе. Сокращенный штат сможет оказывать только ограниченное количество услуг, поэтому американское посольство в России с 12 мая прекращает обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

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Посольство также предупреждает, что в сложившейся ситуации возможны проблемы с оказанием услуг для граждан США, включая замену паспорта и выдачу свидетельства о рождении. Будут оказываться только экстренные консульские услуги гражданам США.

"Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов", — говорится в сообщении посольства.

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